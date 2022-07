"Te faltan quince pesos": un hombre fue asesinado en Ciudad Vieja por personas con las que habitualmente consumía droga

La pareja del hombre declaró que tanto ella como él concurrieron a una vivienda en el barrio Ciudad Vieja en busca de consumir droga.

Un joven de 29 años fue asesinado en la zona de la Ciudad Vieja, durante la noche del viernes.

Según el relato que difundió la Policía de Montevideo, efectivos policiales llegaron sobre las 23:00 horas del viernes al cruce de Ituzaingó y Cerrito, donde se había informado de una persona herida por un arma blanca. Inmediatamente, el hombre, que presentaba abundante sangrado, fue trasladado al Hospital Maciel.

Mientras tanto, la Policía tomó declaración a la principal testigo de lo sucedido: la pareja del hombre, una mujer de 33 años. La mujer declaró que tanto ella como su pareja eran consumidores de estupefacientes y que, cerca de las 21:30 horas, concurrieron a una vivienda en el barrio Ciudad Vieja en busca de consumir droga.

Fue allí donde se dio una discusión por un faltante de $15 pesos, y cuatro personas comienzan a golpear a la pareja con palos. Frente a ellos, ambos deciden retirase del lugar, pero los agresores continúan golpeándolos, hasta llegar al cruce de Ituzaingó y Cerrito, donde el hombre cae desvanecido al suelo. Ante esto, los agresores se dieron a la fuga.

Mediante las cámaras del Ministerio del Interior se comprueba lo narrada por la pareja del hombre herido, pero no se logra divisar hacia dónde se fugaron los agresores. No obstante, la mujer declaró conocerlos por consumir frecuentemente con ellos, por lo que se logró identificar a tres de los cuatro. A su vez, la Policía Científica acudió al lugar y no encontró el arma homicida, señalada como un cuchillo.

Ya casi sobre la medianoche, la Policía recibió la información de que el joven internado en el Maciel había fallecido producto de una puñalada que recibió en el pecho.

La Policía trabaja en el caso.