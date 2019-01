Un hombre agredió a una trabajadora de Coetc luego de que le informara sobre el aumento del boleto

Tras un paro que afectó a la línea 409 hoy se restablecieron los servicios.

Según el sindicato, el pasajero golpeó a la trabajadora en reiteradas ocasiones y la lastimó, luego que ella le informara que los precios habían aumentado desde el 1º de enero.

El ataque ocurrió dentro de un ómnibus que hacía el recorrido 409, con destino a Plaza España.

La mujer agredida contó a Telemundo cómo fue la situación:

“Pasa la tarjeta y saca el boleto. Lo mira y salía $31. Me empieza a decir que yo lo estaba robando porque él había cargado su tarjeta antes de la suba. Yo le explico que el boleto sube y sube la tarifa. Ahí me empezó a insultar, a decirle ladrona, que yo lo estaba robando y que le devolviera la plata, cualquier disparate. Llego a Gómez Ruano, pongo freno de mano y llamo al 911 porque no daba para más. En el 911 me dicen que ya se dirigen, que aguarde. Yo me quedé sin moverme de mi asiento y el hombre apareció con su celular filmándome la cara. Yo lo que hago es sacarme el celular de encima y el hombre se me viene arriba con golpes de puño, en la cara, en la cabeza”.