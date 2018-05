Vecinos de San Luis reclaman mayor presencia policial debido a un aumento en la gravedad de los crímenes

“No queremos volver a llorar a un vecino que, por estar trabajando, es víctima de los ladrones”, dice una carta que redactaron para enviar al presidente Tabaré Vázquez, a la que accedió Telemundo. Luego de que este sábado cuatro delincuentes coparan una vivienda, secuestraran a una mujer para robar un supermercado y un local de pagos, vecinos de San Luis se reunieron en la Liga de Fomento para evaluar medidas a tomar.

“Los vecinos de San Luis están reclamando por hechos que se están viviendo a nivel nacional pero que en nuestra comunidad que fue tan pequeña y pacífica no se habían visto jamás: copamientos, asesinatos en intento de robo, secuestro, privaciones de libertad a gente mayor y los hurtos, que son moneda corriente. Estamos superados totalmente con los hechos de violencia, la impunidad total que hay, hay robos y se van caminando, copamientos y se van caminando”, sostuvo el concejal de La Floresta, Daniel De León.

La inseguridad que hay en el pueblo derivó en que disminuyan los servicios, porque los dueños de comercios deciden cerrar. Según relataron los vecinos, debido al asalto del sábado, no habrá más RedPagos y tampoco un cajero en San Luis.

“Estamos en un lugar que vive permanente un estimativo de entre 4.000 y 8.000 personas y donde vienen el doble los fines de semana y no tenemos presencia policial. Los jerarcas policiales de la zona no te dicen con qué número de efectivos cuentan, pero nosotros manejamos que no cuentan con más de uno y un patrullero a veces”, indicó De León.