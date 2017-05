Nacional le ganó 2 a 1 a River Plate en el Parque Central

Con goles de Diego Polenta y Rodrigo Aguirre para el tricolor, contra uno de Fernando Gorriarán para el darsenero.

WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.21 WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.18 WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.16 WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.15 WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.13 WhatsApp Image 2017-05-28 at 20.03.12 < >

Nacional jugó con: Esteban Conde, Sergio Otálvaro, Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Alvaro González, Santiago Romero (70′ Felipe Carballo), Tabaré Viudez, Martín Ligüera (80′ Brian Lozano), Rodrigo Aguirre y Sebastián Fernández (58′ Hugo Silveira). Director técnico: Martín Lasarte. Suplentes: Luis Mejía, Guzmán Corujo, Gonzalo Porras y Sebastián Rodríguez.

River Plate jugó con: Nicola Pérez, Nicolás Rodríguez, Agustín Ale, Wiliams Martínez, Matías Jones, Giovanni González, Fabricio Fernández (62′ Fabricio Fernández), Fernando Gorriarán, Gonzalo Vega (85′ Facundo Silvera), Agustín Gutiérrez (64′ Ezequiel Peña) y Mathías Saavedra. Director técnico: Pablo Tiscornia. Suplentes: Gastón Olveira, Iván Silva, Mauro Da Luz y Nicolás Machado.

Goles: 15′ Diego Polenta (N), 42′ Fernando Gorriarán (RP), 90′ Rodrigo Aguirre (N).