Luis Pacheco es el nuevo fiscal del Crimen Organizado

Pacheco pasó a ocupar el cargo que dejó María de los Ángeles Camiño, una semana antes de los interrogatorios por las pérdidas millonarias en Ancap.

La idea de la Fiscalía es no solicitar una prórroga de las audiencias y como se ha tratado de un cambio de titular de la Fiscalía, no alterar las agendas ya previstas por el Juzgado, dijo Pacheco en sus primeras declaraciones a la prensa como fiscal del Crimen Organizado.

Por lo que me ha informado la fiscal que me antecedió, las primeras audiencias están convocadas sobre algunos puntos de todas las denuncias, primero me voy a interiorizar de eso antes de las audiencias de la semana que viene, agregó Pacheco.

El perfil de Luis Pacheco

El nuevo fiscal del Crimen Organizado cumplió 50 años el 13 de febrero pasado. Luis Pacheco ingresó al Ministerio Público en 1993 en la Fiscalía Letrada de Canelones. En 1997 fue ascendido a fiscal letrado departamental en Bella Unión, Artigas, fue trasladado a Melo, en Cerro Largo, dos años después y en 2007 a Maldonado. Llegó a Montevideo como fiscal letrado inspector, un cargo en el que debe supervisar la labor de otros fiscales.

El 2 de abril de 2013 el Ministerio de Cultura mandó al Senado el pedido de aprobación de su venia para ese cargo, en el que destacaba la larga trayectoria, su excelente capacidad y solvencia técnica lo que sumado a su trabajo y responsabilidad lo hacían merecedor del ascenso. Escribió dos libros: “El proceso de la violencia doméstica” y “El proceso de los adolescentes infractores”. Fiscales consultados por Telemundo dijeron que es “extremadamente apreciado por sus colegas”.

Por ejemplo, el fiscal Juan Gómez dijo que le produce “una gran satisfacción” el nombramiento porque “es el reconocimiento a una persona joven de gran capacidad”. El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que es “sumamente profesional, práctico, ponderado y seguro”.