Fiscalía archivó denuncia penal de Gabriela Fossati contra Fernando Romano por violencia privada

El fiscal de Flagrancia Leonardo Morales archivó la denuncia de la exfiscal Gabriela Fossati contra el fiscal Fernando Romano por violencia privada, según informó Búsqueda. Fossati denunció a Romano cuando llevaba adelante investigaciones derivadas del caso Astesiano.

En ese marco, la ahora integrante del sector Sumar del Partido Nacional estaba de licencia médica y fue subrogada por Romano. Las actuaciones de éste último generaron una discusión entre los dos fiscales.

Fossati denunció, primero a nivel interno en Fiscalía, agresión y violencia por parte de Romano. La investigación administrativa se archivó y Fossati presentó una denuncia penal.

Ahora, el fiscal a cargo de la causa entendió que no hubo violencia privada ni conducta delictiva por parte de Romano, basado en la investigación interna de Fiscalía. Fossati dijo a Búsqueda que la decisión no la sorprendió porque "es lo que está pasando en Fiscalía" y afirmó que no pedirá revisión del caso porque "no cree en el sistema".