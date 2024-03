Presidente de Rampla dijo que Peñarol les prestó US$ 25.000 para "poder arrancar el torneo", pero el club lo negó en un comunicado

"Los pagos fueron realizados en base a recursos propios del club", aseguró la institución.

Rampla Juniors jugará ante Peñarol el domingo próximo su primer partido desde el retorno a Primera División. Si bien oficiará de local, el partido se jugará en el Estadio Centenario y solo con público aurinegro.

El "Picapiedra" arrastra una sanción de cinco partidos sin público por los incidentes que protagonizaron algunos hinchas luego de la final en la que obtuvieron el ascenso ante Juventud de Las Piedras.

Con el fin de conseguir una mayor recaudación, el club decidió salir del Olímpico y jugar en el Centenario, donde aspiran vender entre 15.000 y 18.000 entradas, dijo el presidente Roberto Fernández a Minuto Uno (Carve Deportiva). Hasta este jueves por la noche iban vendidas 872 entradas, contó.

Consultado si había acordado no jugar en el Olímpico a cambio de dinero, Fernández lo negó: "Económicamente no. Simplemente la recaudación es de Rampla y la gente picapiedra no puede ir".

De todas formas, sí reconoció que Peñarol le prestó a su club US$ 25.000 dólares "para poder arrancar el campeonato". "Se le solicitó a cuenta de la recaudación", explicó. Por tanto, ejemplificó, si se recaudan US$ 50.000 dólares este domingo, US$ 25.000 irán para Peñarol.

Horas más tarde de las declaraciones de Fernández, el club sacó un comunicado en redes sociales. "Rampla Juniors FC comunica a la opinión pública que no realizó ningún acuerdo con el Club Atlético Peñarol para el pago de las obligaciones previas al Campeonato Uruguayo. Los pagos fueron realizados en base a recursos propios del club", aseguró la institución.

¿Acordaron ceder la localía también con Nacional? "Con Nacional no hay ningún acuerdo. Todavía no hablamos nada. Siempre estamos tratando de beneficiar a Rampla con la recaudación, pero no hubo diálogo con Nacional por la fijación del escenario. No quiere decir que no fijemos el estadio", aclaró Fernández.