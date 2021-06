Suspenden a jueces del partido Uruguay-Paraguay por “errores graves” al anular gol de Jonathan Rodríguez

Las actuaciones de Gallo (árbitro VAR) y Roldán (árbitro asistente) fueron “analizadas técnicamente” y se concluyó que incurrieron en “errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido” al anular en el minuto 23 un gol de Jonathan Rodríguez por “supuesto fuera de juego”.

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes su decisión de suspender “por tiempo indeterminado” a dos de los jueces del partido que jugaron en la noche del jueves Paraguay y Uruguay, y que terminó cero a cero.

Se trata de los árbitros Nicolás Gallo y Miguel Roldán y la sanción aplica a las competiciones organizadas por Conmebol.

Según esta comisión, las actuaciones de Gallo (árbitro VAR) y Roldán (árbitro asistente) fueron “analizadas técnicamente” y se concluyó que incurrieron en “errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido” al anular en el minuto 23 un gol de Jonathan Rodríguez por “supuesto fuera de juego”. La resolución no menciona nada en relación a los puntos del partido.

La gran polémica del partido llegó a los 23 minutos. El delantero Rodríguez marcó un gol que fue anulado a instancias del línea primero, y tras chequeo del VAR después, por posición adelantada de Matías Viña, quien sí estaba en fuera de lugar pero no participó de la jugada de gol.

"Si seguimos así, vamos a tener que poner un VAR del VAR porque no puede ser", se quejó tras el partido Óscar Tabárez, DT de Uruguay. "Cuando un jugador está adelantado, no le llega la pelota o no se dirige a él no puede ser sancionado un fuera de juego", agregó.

Quién también criticó la labor arbitral fue Diego Godín, capitán de la selección uruguaya. "Vergüenza", escribió en la noche del jueves junto a una publicación en la que etiquetó a la cuenta de Twitter de la Conmebol y el video de la repetición de la jugada.