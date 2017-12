Lugano sobre su posible continuidad en el fútbol: “Este año estuve muy bien físicamente, me sentí a la par del equipo”

José Carlos Álvarez de Ron conversó mano a mano con el excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugano.

El Maestro Tabárez es siempre una referencia muy grande para todos los jugadores y todos los uruguayos.

Este año estuve muy bien físicamente, me sentí a la par de todo el equipo brasileño. Con algún dolor, pero soportable.

Y la parte emocional fue mucho más pesada: fueron momentos increíbles, que nunca había vivido en mi vida. No los puedo expresar con palabras. Quizás porque era un poco el final emocional de mi carrera, por más que siga jugando. Fueron los quince días más lindos de mi carrera. El homenaje que recibí, con esa honestidad y sinceridad… increíble.

Ellos me pidieron para hacer una despedida un poco más show, pero les dije que no era mi perfil.

No sé si yo consciente de lo que genero o hago. Mis compañeros me preguntan si me doy cuenta de lo que genero cuando digo o hago algo, pero yo no sé. Algún día tomaré conciencia un poco, pero por ahora quiero vivir e intentar hacer las cosas bien.