Nacional, Peñarol, un nuevo clásico y una polémica por la frustrada participación de Falta y Resto en el entretiempo

La murga iba a ser la encargada del entretenimiento en el Centenario, pero el vínculo de Raúl Castro con Peñarol terminó por ponerle freno al show.

En este sentido, el presidente interino de la AUF afirmó:

“El himno lo cantaremos todos y eso nos une, me parece un buen mensaje empezar así. Es un partido de fútbol y no una guerra. Pensamos en poner más espectáculos, sobre todo en verano, pero hay mucho para trabajar. Casi todos los artistas de Uruguay son de Peñarol o Nacional, es difícil encontrar artistas no identificados. Queremos privilegiar la paz, no fue un tema económico”.