"No hay tiempo para lamentarse; lo que pasó, pasó": tras asumir como DT de Nacional, Recoba contó cómo piensa trabajar con el equipo

El flamante entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, habló este sábado en conferencia de prensa en su primera comparecencia ante los medios como DT tricolor del equipo de primera división. Allí, habló sobre el desafío que se le presenta y de cómo se prepara para su debut.

“Desde que asumí en tercera, mi objetivo era aprender y estar preparado para cuando tuviera la posibilidad. Hay dos maneras de agarrar un equipo: desde el principio o cuando hay algo que no está bien”, dijo, y reconoció que en estas circunstancias, tras la salida de Álvaro Gutiérrez, toma el equipo en una situación compleja.

En esa línea, contó cómo fue que recibió la propuesta, en la noche del domingo: “Estaba para dormirme, era tarde, y recibí la llamada de Ale (Alejandro Balbi). Esto podía pasar. Álvaro (Gutiérrez) es un amigo, lo quiero mucho. Apenas me llamó Ale, primero le pregunté si Álvaro había decidido irse, y él me dijo que sí. Yo le dije que quería estar donde me precise el club y dije que sí”.

Ahora, de cara a su primer partido, que será el lunes ante Deportivo Maldonado, Recoba se centra en motivar a los futbolistas.

“Depende de mí convencer a los jugadores de que preciso lo mejor de ellos. Acá no hay tiempo para lamentarse; lo que pasó, pasó. Todos queremos que el equipo gane”, dijo.

“¿Con qué se van a encontrar? Con un equipo que intente jugar y que sea solidario”, agregó.