Rodolfo Neme habló sobre su alejamiento de Nacional luego que finalizara el Torneo Intermedio

Nacional ganó el Torneo Intermedio. Al otro día, Rodolfo Neme recibió una llamada para informarle que ya no continuaba como ayudante técnico en el club. Neme explicó el por qué de los motivos: “Se había hablado que yo había ido a una fiesta borracho y que ahí había hablado cosas de los futbolistas y no fue así”, dijo.

También desmintió que haya tenido problemas con los futbolistas del plantel. “Hay una gran confusión, yo nunca tuve problemas con los futbolistas del plantel. Estoy convencido, por más que no tengo pruebas, que ellos fueron manijeados en mi contra por alguna persona. Me puedo imaginar quien es, pero no vale la pena ni decirlo porque no tengo elementos para probarlo, sino lo decía”.

El ex ayudante técnico dijo que él fue el gran perjudicado, pero que Martín Lasarte también fue víctima porque fue quien tuvo que tomar la decisión. “A mí me dolió mucho, que también fuera de cámaras dijeron que no me podían salvar, que yo había sido el culpable y que no querían dar elementos. Pero que lo digan públicamente y que demuestren que yo hablé de los jugadores”, sentenció.

“Habían dicho que ellos llevaban vino a la concentración, que el encargado era determinado jugador, que yo había hablado de Diego Arismendi, que había hablado de Tabaré Viudez y que yo había hablado de ‘La mesa de los negros’. Si tienen elementos que prueben que yo dije esas cosas, que lo demuestren”, expresó.



Neme dijo también que lo sorprendió que Nacional no definiera el título de Campeonato Uruguayo y dijo que ya no tiene relación con sus ex compañeros. “El último que me llamó fue Martín (Lasarte) al otro día de Nacional salir campeón en el Intermedio y me avisó que yo no voy a estar más en el cuerpo técnico. Desde ahí no tengo más relación con mi ex compañeros, excepto que me llamó dos o tres veces Leonardo Romay para ver cómo estaba, cómo estaba mi familia y cómo llevaba todo”, relató.

Finalmente, contó que salió a hablar ahora del tema porque dos equipos manejaron su nombre para contratarlo y ahí salió a la luz el problema.