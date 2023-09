"Sensación amarga" y "la última jugada pareció penal": el balance de Alonso tras la derrota de Uruguay ante Ecuador

¿Habrá fútbol este fin de semana? “A esta altura es muy difícil”, respondió el presidente de la AUF.

“Agridulce”. Esa fue la palabra elegida por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, para hacer un balance de las primeras dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

“La doble fecha es agridulce porque no se nos dio el resultado ante Ecuador. Por lo que eran los antecedentes en Quito parecía estar mucho más cercano de lo que había estado en las últimas ediciones de las Clasificatorias, por eso duele un poquito más que nos vengamos sin ningún punto y con las manos vacías”, afirmó este miércoles Alonso en diálogo con Telemundo, a su regreso a Uruguay tras la derrota del martes 2-1 ante Ecuador.

“La Eliminatoria es larga, son 25 meses, hay que estar preparado para cada momento. Yo entiendo que ante Ecuador teníamos posibilidades de habernos venido con un empate o con un triunfo, pero lamentablemente no se pudo dar en una ciudad tan complicada para nosotros”, agregó.

Así las cosas, Alonso remarcó que ahora en el corto plazo queda la “sensación amarga”. “Nos queda la sensación amarga de no poder traer los puntos. Creo que se dio un partido que a comparación de otras ediciones de las Eliminatorias fue más favorable a nuestros intereses, y lamentablemente no pudimos finalmente. Creo que Ecuador no imprimió una superioridad de tal porte como en otras ocasiones, pero no pudimos aprovechar esa situación”, agregó.

En tanto, consultada por la polémica última jugada, en la que no se cobró lo que parecía un claro penal a favor de Uruguay, Alonso respondió: “La última jugada nos pareció penal, pero vamos a esperar a la publicación del audio, esperemos sin mayor movimiento hasta que se publique”.

Conflicto en el fútbol local

Ahora de retorno en suelo uruguayo, el presidente de la AUF se enfrenta al desafío del conflicto en el fútbol local, que ya paralizó la actividad el fin de semana anterior y todo indica que sucederá lo mismo el que viene.

“Citamos a una reunión para hoy a las cuatro de la tarde para retomar el tema desde los clubes profesionales. Siempre soy optimista”, dijo Alonso.

“En la medida que los jugadores tengan una postura intermedia para poder ceder posiciones, estarán las posibilidades para terminar el conflicto, sino se va a complicar. Esperemos empezar a trabajar una fórmula para que se encamine la solución al conflicto. Creo que hay que conversar”, agregó.

¿Habrá fútbol este fin de semana? “A esta altura es muy difícil”, respondió.