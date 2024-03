Ancap registró ganancia de US$ 85.000.000 en 2023: cuál es el escenario que explica esta cifra, que es positiva, pero inferior a la de 2022

La empresa tiene su refinería parada desde setiembre del año pasado, al no poder refinar crudo para producir sus combustibles y sí tener que importarlos, la empresa pierde dinero,

Ancap registró una ganancia de US$ 85.000.000 en 2023 y aunque el resultado es positivo, el monto es inferior a los US$ 160.000.000 de 2022. ¿Cuál fue el escenario en el 2023 que explica esta cifra?

Ancap tiene su refinería parada desde setiembre del año pasado. Esta es una medida que se toma cada unos cinco años y es para realizar trabajos de mantenimiento. Al no poder refinar crudo para producir sus combustibles y sí tener que importarlos, la empresa pierde dinero (por que no refina). ¿Cuánto? Perdió US$ 97.000.000 en 2023 y la cifra es de US$ 154.000.000 hasta marzo.

Por otra parte, la empresa informó que resignó US$ 67.000.000 en 2023 respecto al precio de paridad de importación que calcula la Ursea. Esto a razón de los precios de los combustibles que mensualmente define el Poder Ejecutivo. Esa resignación de ganancia es de US$ 81.000.000 a marzo y según el ente la renuncia alcanza los US$ 800.000.000 desde 2021.

El negocio monopólico de producir y vender combustibles tuvo pérdidas por US$ 29.000.000. Estas cifras en rojo fueron compensadas por los “otros negocios no monopólicos” de Ancap, que registraron ganancias por US$ 52.000.000 (por ejemplo, el combustible que se vende a los barcos, los aviones, las pasteras, el negocio de los lubricantes y el gas natural).

Además, por la sequía UTE debió encender más que antes sus centrales térmicas para producir energía (que son las más caras) y para ello le compró combustibles a Ancap: esto le representó una ganancia de US$ 31.000.000.

Por otra parte, las “empresas vinculadas” al grupo Ancap, como Ducsa, Alur, Conecta y otras, representaron en total una ganancia de US$ 28.000.000. A su vez, hay que considerar el cambio de estrategia financiera de Ancap, que pesificó su deuda y apeló a instrumentos como las letras de regulación monetaria y redujo su exposición a las variaciones de tipo de cambio. En este sentido obtuvo ganancias por US$ 6.000.000.