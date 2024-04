"Alguna vez he conversado con ella cuando me ha parecido inapropiada alguna cosa", dijo Iturralde sobre Romina Celeste

"Corresponde a los ciudadanos que van a votar al Partido Nacional ser los que en definitiva la voten o no la voten”, dijo el presidente del directorio nacionalista.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, afirmó que ha “conversado” en alguna oportunidad con la militante nacionalista Romina Celeste cuando alguna forma de acutar le parece “inapropiada”. Sin embargo, insistió con que él “no le impondría” una forma de militar.

Desde su irrupción mediática, la forma de militar de Celeste ha sido cuestionada por dirigentes del sistema político, sobre todo desde el Frente Amplio. En las internas, por ejemplo, se ha manifestado a metros de actos de la oposición con banderas y fuegos artificiales.

Consultado este sábado en Colonia sobre la actuación de la militante, Iturralde apuntó: “Alguna vez yo he conversado con ella cuando me ha parecido inapropiada alguna cosa, como dialogo con cualquier militante, pero no en el sentido de imponer cosas sino de hacer mis comentarios”.

“Como presidente del partido, le comento a algún compañero las cosas que me pueda parecer, pero simplemente doy mi opinión como un militante”, afirmó Iturralde.

En ese sentido, el presidente del directorio nacionalista remarcó que “el Partido Nacional es un partido de hombres libres” y que serán los votantes los que se expidan sobre Romina Celeste al momento de las elecciones.

“Ella constituyó una agrupación hace mucho tiempo, no me corresponde a mí estar midiendo si aporta o no aporta, si es conveniente o no es conveniente, corresponde a los ciudadanos que van a votar al Partido Nacional ser los que en definitiva la voten o no la voten”, dijo.