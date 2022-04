Caja de Profesionales: Mieres dijo que la situación es "muy grave" y deben "revertir la tendencia de perder patrimonio"

Mieres sostuvo además que para “equilibrar” la situación de la Caja hay que “asumir” alguna medida legislativa, que no la resuelve el directorio.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, habló de la Caja de Profesionales en el programa Doble Click de radio DelSol FM y dijo que la situación es “muy grave”. En ese sentido sostuvo que la Caja tiene que encontrar “caminos de salida”.

“Hay que buscar fórmulas que reviertan la tendencia de perder patrimonio porque en ese caso la Caja no podría pagar sus obligaciones por dos años”, aseguró el ministro y destacó la actitud del nuevo directorio de tomar la “responsabilidad” y compenetrarse en la “búsqueda de soluciones reales”.

A su vez, señaló que sabían que había dificultades, pero no se tenía noción de qué tan graves eran. “Hay que generar un equilibrio de ingresos y egresos”, indicó Mieres.

El gobierno respondió negativamente a la propuesta del directorio de la Caja de cobrar a los profesionales que declararon no ejercicio. “Cobrarle a un profesional porque declara no ejercicio no nos parece que tenga ningún nivel de equidad ni de justicia”, expresó el jerarca este lunes. La Caja pretendía cobrarle a los afiliados que declaren que no ejercen su profesión $ 4.000 al año.

“No nos pareció una medida correcta, y en la reunión de la semana que tuvimos con el directorio le dijimos que la medida no nos parecía justa ni adecuada”, remarcó el secretario de Estado.

Mieres sostuvo además que para “equilibrar” la situación de la Caja hay que “asumir” alguna medida legislativa, que no la resuelve el directorio.