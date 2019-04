Carolina Cosse: “Si no sé algo, no invento. No voy a contestar cosas que no sé”

"Lo que es en serio son las propuestas que estamos haciendo", apuntó.

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse fue consultada sobre sus propuestas y sus asesores.

“Creo que tengo ya una trayectoria pública en la cual si no sé algo, no invento. Forma parte de mi manera de ser.

Y lo que sí hago es hacer propuestas concretas y contestar concretamente lo que se puede contestar. No puedo inventar algo que no soy y no voy a contestar cosas que no sé.

Los nombres de mis asesores se van a dar a conocer cuando llegue el momento. Estamos trabajando mucho, consulto a mucha gente. Lo importante es que esto no es un juego ni un concurso: lo que es en serio son las propuestas que estamos haciendo alrededor de infancia, seguridad, rehabilitación, de salud”.