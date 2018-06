Caso María: SCJ desestimó el recurso de revisión y la niña deberá volver a España

Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de revisión impuesto por la defensa de la madre. Es la última instancia a nivel de la Justicia en Uruguay.

En octubre de 2017, la Suprema Corte de Justicia resolvió aceptar el pedido de revisar la orden de que María y su hija de cinco años deban regresar a España, luego de que, en tres instancias, la Justicia se pronunciara a favor de la restitución a territorio español de la niña.

La menor llegó a Uruguay a mediados del año 2016 junto a su madre, quien decidió quedarse en el país porque descubrió que su hija era víctima de abuso sexual por parte de su padre.

De acuerdo al último dictamen de la Justicia uruguaya, inapelable, la niña tendría que haber vuelto a España en octubre de 2017. Sin embargo, el abogado de la madre presentó un recurso de revisión para evitar que se cumpla con la restitución, algo que fue aceptado por la Suprema Corte de Justicia.

En este sentido, además, los abogados de la madre aseguraron entonces que había caducado el período para pedir la restitución a España. No obstante, el padre de la niña remarcó su derecho a ver a su hija: “Mi hija va a estar bien protegida. Va a estar con psicólogos y no me voy a acercar a ella. No les va a faltar nada. Acepté todo con tal de que viniera. Cuento con la verdad y no tengo ningún problema ni me escondo. No la voy a abandonar jamás, no tengo miedo porque digo la verdad. Estoy firme. Amo a mi hija”.

Este jueves la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de revisión por lo que María deberá volver a España junto con su hija.