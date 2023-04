"Creo en la versión de mi amigo": Heber dijo que respalda a Penadés y que el senador "tiene que probar lo que dice"

“Estoy esperando a la Justicia. Como ministro del Interior, tengo que apoyar la acción de la Fiscalía y guardar silencio. Si me preguntan en lo personal si me arrepiento de lo que dije, digo que no porque son mis valores de vida”, afirmó.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este viernes que no se arrepiente de su respaldo público al senador nacionalista Gustavo Penadés, luego de que fuese acusado de abuso sexual por parte de la militante nacionalista Romina Celeste.

En entrevista con el programa Primera Mañana de radio El Espectador, Heber fue consultado sobre si consideraba que se había apresurado en haber dicho que las acusaciones contra Penadés eran una “difamación” y que le causaban “indignación”. “No”, respondió el ministro, y agregó: “Yo hace 40 y pico de años que lo conozco. Yo tengo por costumbre no andar cuidándome la cara, y menos tomar distancia de amigos. No me tomo distancia de amigos. Tengo esa forma de ser, me puede costar”.

“Frente a inconsistencias, yo me juego por mis amigos, por mis amigas, esa es mi forma de ser, de cómo me comporto en la vida con cualquier cosa. ¿Me pueden fallar? Sí, me pueden fallar. Y si me fallan soy más duro porque me fallaron con una amistad, rompieron una amistad. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, afirmó Heber.

A finales de marzo, Penadés encabezó una conferencia de prensa en la que apuntó: "No admito que por mi orientación sexual me acusen de pedófilo". Además, negó las "infamias" de Romina Celeste hacia su persona e indicó que acusaría de difamación a la militante ante la Justicia -algo que todavía no sucedió-. En esa oportunidad, Penadés compareció solo ante los medios de prensa en el Palacio Legislativo. Y dijo que lo hacía de esa forma porque así lo había solicitado.

“Hace 40 y pico de años que lo conozco. Yo sabía sus orientaciones, que no tienen nada que ver. Gustavo pidió estar solo en la conferencia porque es un tema de él, no es partidario. Yo lo hubiera acompañado, hubiera tenido esa actitud si me lo hubiera pedido. Él tiene que probar lo que dice”, dijo este viernes al respecto Heber.

Finalmente, el ministro consideró que “la Justicia dirá” cómo concluye este caso. “Estoy esperando a la Justicia. Como ministro del Interior, tengo que apoyar la acción de la Fiscalía y guardar silencio. Si me preguntan en lo personal si me arrepiento de lo que dije, digo que no porque son mis valores de vida”, afirmó.

“La fiscal Alicia Ghione tiene todo el apoyo de la Policía para poder actuar. Tiene un comando a disposición para poder hacer las investigaciones del caso. Está actuando con la reserva y el cuidado que tiene que tener un tema muy altamente sensible”, agregó.