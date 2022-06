Cipriani detalló que "no hay en plaza" 20 medicamentos y dijo: "Están los faltantes puntuales, no hay un problema sanitario"

El presidente de ASSE insistió en que los fármacos que no están en stock pueden ser "sustituidos" por otros con los mismos componentes pero de diferente marca.

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, informó este martes que hay 20 medicamentos que "no están en plaza" y existen otras decenas con "poca producción" que no "logra cubrir la demanda" del prestador público.

"El listado es de 97 medicamentos. No es que no hay stock de los 97. La asociación de laboratorios dice que son 20 artículos que no hay en plaza, nos dijeron que eran 30 y algo, pero puede ser que haya bajado. El resto son fármacos que hay en poca producción: si ASSE precisa 1.000, ellos nos pueden entregar 100. Nos faltan 900. Esto tampoco podemos permitir que pase", dijo Cipriani en rueda de prensa y aseguró que la institución trabaja en la compra de la lista completa.

Interrogado por Telemundo sobre por qué había dicho un mes atrás durante su comparecencia en el Parlamento que no había faltante de medicamentos y ahora sí la hay, Cipriani respondió: "Esto es muy dinámico".

"Están los faltantes puntuales, no hay un problema sanitario", expresó el jerarca, justificando que los fármacos "se van cambiando uno por otro", en referencia a que si hay escasez de un medicamento, hay alternativas con los mismos componentes pero de otras marcas.

Además, mencionó "lo que pasó con el laboratorio", en referencia al incendio de la planta del laboratorio Fármaco Uruguayo, a fines de 2021, que motiva, según las autoridades, el faltante de algunos de los medicamentos que se pueden "sustituir" con otros.

"Nosotros con esto estamos siendo previsores: podemos seguir un tiempo más así, pero tenemos que solucionarlo", añadió el presidente de ASSE.

Días atrás, Cipriani indicó que se habían puesto un plazo de dos semanas para solucionar el faltante. El plazo fue reducido por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a una semana. Cipriani indicó que "hoy mismo sale el número total de fármacos que se precisa para que los laboratorios coticen la producción y garanticen la entrega". "Estaríamos cerrando la negociación", sentenció.