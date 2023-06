Colegios católicos tendrán las dos semanas de vacaciones de julio y evalúan sumar "algún día libre más" en la semana del 17

"Después de estas dos semanas, el lunes 17 podemos usar alguno de nuestros asuetos y generar una suerte de tres días de corrido para que tengan alguna licencia más", dijo el director.

Los colegios católicos adhieren a la medida establecida por las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de que haya dos semanas de vacaciones para los niños en Primaria desde el próximo lunes 3 de julio, pero advierten que pueden usar alguno de los "asuetos" y tener "algún día libre más" en la semana del 17, que originalmente era la de receso.

"Somos educación pública de gestión privada. A partir del 3 de julio vamos a intentar asegurar estas dos semanas sin presencialidad de niños de 3 años hasta el final de Primaria", dijo a Telemundo Juan Achard, director de la Asociación Uruguaya de Educación Católica.

A su vez, señaló que adhieren al comunicado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y aseguró que les "preocupa" el tema de la salud, "es lo prioritario".

"Ojalá que sean nada más que dos semanas porque después empiezan otras dificultades. Nosotros reivindicamos la presencialidad como nuestra herramienta fundamental para poder acompañar en la educación de los niños", expresó.

Achard afirmó que acatarán estas dos semanas, pero quieren tener "cierta autonomía" en los centros educativos "para poder dar algunas otras soluciones que quizás podríamos haber planteado en el comienzo de esta información".

"Después de estas dos semanas, el lunes 17 podemos usar alguno de nuestros asuetos y generar una suerte de tres días de corrido para que tengan alguna licencia más", apuntó.

Indicó, a su vez, que la "gran dificultad" que tienen después es "armar el puzle" entre los docentes que van a tener que ir en una semana que ya muchos pidieron licencia. "Dentro de la flexibilidad, seguramente tengamos la posibilidad de no pasar faltas, pero a los docentes hay que ver cómo los acompañamos", agregó.

Por último, comentó que al momento no han tenido dificultades sanitarias. "No obstante, nos parece lógico no esperar a tenerlas para tomar medidas. Si la SUP indica que esto es lo mejor, nos parece bárbaro que eso sea unos de los indicadores a tomar", concluyó.