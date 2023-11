Delgado sobre caso Marset: "La Fiscalía contestó como tiene que contestar, nosotros en Uruguay no negociamos con narcotraficantes"

Ante la pregunta de cómo calificaba el comportamiento de la oposición en relación al caso del narcotraficante, el secretario de la Presidencia respondió que a su juicio es "más de lo mismo, peor de lo mismo"

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, volvió a ser consultado este martes sobre el denominado "caso Marset" y respaldó a la Fiscalía General de la Nación, que horas atrás rechazó buscar un acuerdo para que el narcotraficante se entregue en Uruguay.

"Creo que la Fiscalía contestó como tiene que contestar: nosotros en Uruguay no negociamos con narcotraficantes", aseguró Delgado durante una rueda de prensa en el departamento de Rocha. El fiscal de Corte, Juan Gómez, había afirmado que si había pedidos de extradición de cualquier persona, "mucho más de un narcotraficante" Uruguay cumpliría con "sus obligaciones".

Delgado planteó, además, que sí vio la entrevista que el narco brindó al programa Santo y Seña de Canal 4, y que lo "sorprendió".

A su vez, fue consultado nuevamente por los dichos del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, acerca de lo manifestado por Marset -a quien el Estado uruguayo le dio un pasaporte en 2021, cuando estaba preso en Dubái- durante esa entrevista. "Me sorprende que el relato de Marset coincida casi 100% con el relato del gobierno nacional", comentó Orsi en rueda de prensa este lunes, aunque señaló que no vio la entrevista.

"Vi que no había visto la entrevista, pero criticó la entrevista, que insinuó cosas que en realidad no tienen ni pies ni cabeza. El episodio ya habla por sí mismo", dijo Delgado.

"No vale todo en política, no se puede derrapar tan seguido", agregó. "Cada uno es grande y se tiene que hacer cargo no solo de lo que hace sino de la forma en que hace político", dijo, y añadió: "A esos niveles de suspicacia no voy a entrar".

Ante la pregunta de cómo calificaba el comportamiento de la oposición en relación al caso del narcotraficante, el secretario de la Presidencia respondió que a su juicio es "más de lo mismo, peor de lo mismo".

"Hay una insinuación que además de injusta es absolutamente mentirosa", planteó.