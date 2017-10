Detalles del operativo policial para Uruguay-Bolivia: ¿con qué se puede entrar al Centenario y con qué no?

El operativo se instalará sobre las 16:00 horas, en torno las inmediaciones del Parque Batlle y el Estadio Centenario, donde habrá una zona de exclusión en esa parte de la ciudad.

Con motivo de disputarse el partido de fútbol por la última fecha de las clasificatorias para el mundial de Rusia 2018, el Ministerio del Interior dispuso un operativo de seguridad que permita el normal desarrollo del espectáculo.

El operativo se instalará sobre las 16:00 horas de este martes 10 de octubre, en torno las inmediaciones del Parque Batlle y el Estadio Centenario, donde habrá una zona de exclusión en esa parte de la ciudad.

El dispositivo incluirá alrededor de 800 efectivos, de distintas unidades ministeriales y policiales de todo el país.

Particularmente, la seguridad dentro del escenario será responsabilidad de una empresa de seguridad privada contratada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Las puertas de acceso estarán custodiadas por la propia empresa privada como así también por personal de la Dirección Nacional Guardia Republicana. En puertas, el personal policial realizará registros y espirometrías a los asistentes mientras que a Jefatura de Policía de Montevideo se encargará de la seguridad exterior.

Los hinchas bolivianos ingresarán por la puerta 24, y ocuparán el sector de la tribuna América contra la Colombes., no siendo permitido que se ubiquen en otro sector.

Únicamente los vehículos autorizados podrán ingresar a la zona de exclusión, y lo harán por Ricaldoni —a la altura de la fuente luminosa— o por Ramón Benzano (Velódromo).

Al escenario se podrá ingresar con los siguientes objetos:

Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

En caso de lluvia, paraguas sin punta.

Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (hasta una hora antes del inicio del partido de fondo, pasado ese plazo NO SE PERMITIRÁ el ingreso de dichos elementos hasta el descongestionamiento de las puertas ya comenzado el encuentro).

Banderas de hasta 2 mts. x 1 mt. con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 cm., hueco y que no tenga las extremidades tapadas. Las Banderas tampoco podrán adherirse entre sí para formar una más grande.

Termo y mate.

Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

Botellas plásticas de hasta 600ml (con el fin de hidratación)

No se podrá ingresar con los siguientes objetos:

Fuegos artificiales y bengalas.

Bebidas alcohólicas.

Botellas de vidrio.

Elementos que puedan resultar ofensivos.

Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

Material racista, xenófobo.

Objetos que incremente el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

Por otra parte, este operativo se extiende a otros departamentos, ya que desde la mañana se instalarán controles de ruta en puntos de ingreso al país como Paysandú, Río Negro y Colonia.

Fuente: Dirección de Planificación y Estrategia Policial (DIPEP)