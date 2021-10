Diputados aprobó proyecto sobre internación de adictos que consientan de antemano el tratamiento

El Frente Amplio y el Partido Independiente no lo votaron. La diputada colorada Nibia Reisch aseguró que es "una herramienta" más en el combate a la drogadicción.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para que las personas psíquicamente aptas que padezcan una adicción puedan manifestar por escrito su voluntad de "recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social” cuando recaigan. La iniciativa, presentada por la diputada colorada Nibia Reisch, no fue acompañada por el Frente Amplio y el Partido Independiente.

La legisladora aseguró a Telemundo que esta es "una herramienta" más en el combate a la drogadicción, no la solución definitiva. Está inspirado en la iniciativa de Madres del Cerro, un colectivo de mujeres cuyos hijos eran drogadictos y a partir de 2017 empezaron a contactar a legisladores para tomar una medida similar a la propuesta en el proyecto de ley.

En este sentido, Reisch dijo: "(La iniciativa) da respuesta a los pedidos de muchas familias, quienes nos expresaban que muchos de sus familiares, de sus hijos, en forma reiterada les decían: 'Por favor, ayúdenme a salir de esta situación, yo no quiero estar más bajo los efectos de la droga, he perdido afectos, la parte laboral y realmente quiero salir pero solo no puedo', pero cuando llegaba el momento, estaban bajo los efectos de la droga y se negaban".

La oposición no votó la medida porque cree que se asemeja a la internación compulsiva, y porque la Ley de Salud Mental de 2017 ya prevé cómo abordar estos casos. La autora del proyecto, sin embargo, dijo que "internación compulsiva no es desde el momento en que la propia persona establece su voluntad a ser internada". Además, dijo que desde que se aprobó la ley "no se ha avanzado nada" en el tema.

El Partido Independiente, representado por el diputado Iván Posada, argumentó que la medida no es respaldada por los organismos internacionales expertos en la materia. Reisch señaló que en Uruguay la "gran problemática" es la adicción a la pasta base, pero los estudios internacionales no se basan en esta droga. "Es difícil poder compararlos porque la realidad nuestra está abocada a la pasta base".

El texto ahora pasa a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.