Así lo explicó el ministro Bonomi:

Cuando sucede un hecho como este, o cuando no sucede y se viraliza que sucedió, genera una sensibilidad especial que produce denuncias o percepciones que no siempre se ajustan a la realidad. Ayer informaron que había tres niñas desaparecidas, hoy resulta que era una sola y las otras dos no correspondían. El tema lo tomamos, lo investigamos y a veces es una apreciación real y otras veces no.