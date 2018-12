El 48% de los uruguayos cree que la situación económica del país es mala

Según la encuesta de Cifra, el 27% cree que no es buena ni mala y el 25% considera que es buena.

Si evaluamos los resultados de la encuesta por la intención de voto, el 55% de quienes hoy votarían al Frente Amplio considera que la situación es buena, mientras un 34% considera que no es buena ni mala y solo un 11% considera que es buena. El 74% de los votantes del Partido Nacional creen que la situación es mala, mientras que un 22% considera que no es buena ni mala y solo un 4% considera que es buena. El 62% de los votantes de otros partidos consideran que la situación es mala, mientras el 24% cree que no es buena ni mala y el 14% considera que es buena. El 60% de los indecisos consideran que la situación es mala.

En la evolución de la percepción de los uruguayos sobre la situación económica desde marzo de 2018 hasta ahora, los números han aumentado. En marzo, el 41% consideraba que la situación era mala.

En cuanto a las perspectivas de futuro, el 23% de los uruguayos cree que la situación mejorará el año que viene, mientras un 25% considera que empeorará. Los frenteamplistas son los más optimistas: un 38% considera que va a mejorar y solo un 9% cree que empeorará. Los nacionalistas son más pesimistas: el 15% cree que mejorará y un 36% considera que va a empeorar.

En la evolución de la percepción sobre las perspectivas para el año que viene, los uruguayos se fueron tornando más pesimistas. En marzo de este año, un 36% pensaba que la situación mejoraría el año entrante.