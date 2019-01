El intendente de Rocha dijo que hay quienes intentan instalar una crisis que no existe en referencia al turismo en el departamento

Aníbal Pereira dijo que los datos muestran una buena temporada, sustentada principalmente en el turismo interno.

“Hay gente que quiere que haya crisis, quiere que la temporada sea mala y algunos de ellos ni operadores turísticos son. No quiero decir si es un tema político o no, pero no hay duda que en año electoral todo se entrevera y el agua es más barrosa. Hay gente que quiere embarrar la cancha. No me parece que sea un tema que haya encarar de esa manera, hay mucha gente -sobre todo en estos lugares- depende de si la temporada es buena o es mala”, dijo el intendente de Rocha.

Pereira sostuvo que la primera quincena de enero en Rocha registra una ocupación promedio de entre un 80% y 90%. Dijo que hay más presencia de brasileños y que los argentinos continuaron llegando pese a la situación del país vecino. Además destacó el turismo nacional como uno de los pilares del sector en la última década.