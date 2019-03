El PI y sectores de FA pidieron la destitución del nuevo comandante en jefe del Ejército por haber formado parte del Tribunal de Honor militar

Desde el Partido Nacional, el senador Javier García, señaló que ese pedido “es poco serio”.

Luego de que una investigación de El Observador revelara que el Tribunal de Honor del Ejército no penara los actos de José Nino Gavazzo, hubo reacciones. José González, sucesor de Guido Manini Ríos, integró el tribunal. El legislador Luis Puig, del Frente Amplio, fue tajante:

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, también pidió la salida de González:

Un Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas no puede, ante esas declaraciones, fallar que no ha habido una afectación del honor de las FFAA y por lo tanto, el comandante en jefe del Ejército- que integró el Tribunal de Honor- debe dar un paso al costado, en nuestra opinión.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Javier García, estimó que es poco serio del punto de vista institucional que desde el Frente Amplio y el Partido Independiente se pida la destitución del nuevo comandante:

El presidente de la República designa al comandante González en conocimiento de todos estos hechos y, conociendo el dictamen del Tribunal de Honor, decidió ratificarlo y designó a González como comandante. No es una novedad. Razones tuvo el presidente para, habiendo conocido estos resultados del Tribunal de Honor, designar a González que era uno de los firmantes. Me parece muy poco serio y no se puede estar fragilizando una institución pidiendo cada 15 días la destitución de su jefe.