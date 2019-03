El relato de Erik Vera, el joven que fue rescatado del Cerro Arequita: “Fui inconsciente y quise subir por un lugar indebido”

El joven contó cómo fue el momento en que se cayó del Cerro.

El relato de Erik Vera a Telemundo:

El Cerro es mi lugar preferido en la ciudad, es un cerro mágico y ahora lo voy a tener como mi segunda casa. Voy una vez por semana a ver el atardecer, siempre.

Ese día fui a almorzar de mañana, pasé bien todo el día. Por la tarde me dieron ganas de subir a ver el atardecer, estaba trepando y en un momento me fui para atrás, no pude agarrarme y caí de espaldas.

Hay por dónde subir, está todo bien marcado. Pero fui inconsciente y quise subir por un lugar indebido. Se me dio por hacerlo así y me salió mal. Era un lugar todo pasto, sin piedras. Caí de diez u ocho metros.