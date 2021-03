El senador Olesker dijo que "no es cierto" que el gobierno haya promovido el diálogo para enfrentar la pandemia, como aseguró Lacalle

Olesker dijo que no entiende por qué no se siguen las recomendaciones de los científicos.

El senador socialista dijo que la recomendación de reducir la movilidad y mantener sólo lo esencial, fue formulada por el Grupo Asesor Científico Honorario.

El Frente Amplio agrega la necesidad de hacer transferencias económicas “verdaderas” a los sectores desprotegidos.

Olesker recordó que su partido pidió que el gobierno llamara a un diálogo nacional en marzo del año pasado, en agosto, en noviembre y en febrero de este año.

En diciembre pidió conformar una comisión parlamentaria de seguimiento, que fue aceptada por la vicepresidenta Beatriz Argimón pero nunca se constituyó.

Más allá de reuniones aisladas, no se ha dado lugar al diálogo, dijo Olesker:

"Seguramente nos dividen concepciones distintas sobre cómo se puede resolver mejor la vida de la gente, el papel del Estado, el papel de la política salarial. Nosotros creemos que hay que hacer un shock de mercado interno con buenos aumentos salariales y transferencias monetarias para resolver el problema de la gente. Así que ahí quizás tengamos diferencias. Pero en el terreno sanitario no lo podemos explicar, ¿por qué se convoca a un grupo científico y luego se desalínea la política pública respecto a las recomendaciones de ese grupo? ¿Por qué no se escucha el resto de las opiniones de la sociedad, de la Universidad, pero también de los partidos políticos. La verdad, no lo sabemos y nos parece una grave omisión por parte del gobierno".