Emergencias móviles: denuncian esperas de hasta 24 horas para ingresar pacientes a hospitales

Desde la Cámara de Emergencias Móviles denuncian que la situación es "agotadora" y "desgasta" al personal de la salud y a las familias.

Los trabajadores plantean que hay una saturación del sistema que traslada a los pacientes a centros asistenciales, debido a la situación sanitaria del coronavirus.

El presidente de la Cámara, Escipión Prósper, dijo a Telemundo que de abril a mayo de este año se duplicó la espera para ingresar a los usuarios a hospitales, de una hora y media o dos a cuatro horas, en promedio. "Tenemos picos mayores de 6, 10 y hasta de 24 horas", afirmó. Sin embargo, reconoció que es una dificultad que "ha sido crónica" y "viene siendo arrastrada desde hace años".

El presidente de la Cámara de Emergencias Móviles afirmó que "es un tema muy complejo". "Imaginen estar acostado 12 horas en una camilla, en la cual no hay logística: no hay baño, comida, la camilla no es la adecuada para estar acostado 12 horas y todo eso genera un entorno que complica", dijo Prósper.

"Obviamente hay que ponerse en el lugar de la familia", pero "hemos recibido agresiones verbales por las demoras y el equipo asistencial también sufre", aseguró.