En actividades distintas, el expresidente José Mujica y Luis Lacalle Pou plantearon desarrollar una “campaña limpia”

El expresidente fue consultado sobre las críticas de Carolina Cosse al precandidato blanco.

“Espero que sea lo más limpia posible, y que el Uruguay no quede confrontado. La peor enfermedad contemporánea es el fanatismo. Yo casi no leo a los compañeros; tampoco leo mucho a los adversarios, pero leo mucho a los adversarios inteligentes porque me ayudan a pensar”, sostuvo José Mujica.

El expresidente destacó que en el próximo periodo “inapelablemente” habrá que “lograr acuerdos”, por ejemplo para reformar la seguridad social, y es importante que no queden heridas de la campaña electoral.

Consultado sobre las críticas de Carolina Cosse a quienes viven en barrios privados, lo que fue leído como una alusión a Luis Lacalle Pou, Mujica dijo: “Cada cual vive donde puede y donde se le antoja, y no me voy a meter en esos juicios”.

Casi a la misma hora, en un acto político, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou planteó ir “a contramano” de la tendencia a la descalificación y el insulto para ganar el gobierno:

“Lo sectario termina siendo una expresión de la mediocridad. El que es un aperturista, demuestra una enorme seguridad en sus creencias. Yo me relaciono con el otro porque sé lo que pienso, y es más, lo necesito para mejorar lo que yo siento, pienso, de la opinión del otro, o hasta para reformar lo que yo siento”.

Y citó la letra de una banda de rock:

“Venía escuchando una canción, Mi revolución, de 4 pesos de propina: ‘Mi grito es el silencio’, y cuando todo el mundo esté levantando la voz, que lo único que logra es que no nos escuchemos, nosotros tenemos que mantener la prudencia y la paciencia, porque nuestra responsabilidad es hablar en este tono”.