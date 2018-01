Enciso: varios intendentes nacionalistas están a favor de promover una tercera precandidatura presidencial

Tras visitar el inicio de obra de construcción de lo que será un nuevo puente sobre el arroyo Pintado, en el acceso sur a la ciudad de Florida, el intendente Carlos Enciso dijo que existe un grupo de jefes comunales nacionalistas que le manifestaron la idea de promover una tercera candidatura para las elecciones internas del Partido Nacional, más allá de las de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

“Creo que al partido y al sistema político, en general, otra tercera opción dentro del partido puede ser siempre positiva, en la medida de que sea constructiva y que no ataque a los candidatos que ya están. Porque si yo voy a salir a construir algo nuevo y a decir que con los que tenemos no llegamos, no va por ahí. Creo que lo que es constructivo es decir que a los que tenemos les podemos mejorar, hasta ganarles en la cancha, pero no así en la dialéctica”, afirmó Enciso.