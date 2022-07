"Es momento de hacer una valoración y darnos cuenta de la extrema gravedad que supuso haber suspendido la vacunación", dijo Salinas

No hay nanoelementos digitales que se activen con el celular. No hay ARN que modifique el ácido desoxirribonucleico del núcleo. No hay grafenos. Hay conocimiento de la fórmula”, agregó el ministro de Salud.

Tras algunos días de incertidumbre, la Justicia respondió este martes a la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y revocó el fallo del juez Alejandro Recarey, por lo que nuevamente quedó habilitada la vacunación anticovid-19 para menores entre cinco y 13 años en Uruguay.

Posterior a ese fallo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) brindó una conferencia de prensa, con el ministro Daniel Salinas a la cabeza.

“Estamos reunidos hoy porque luego de 19 días de una suspensión absolutamente injustificada de la vacunación, el Tribunal de Apelaciones reconoce en su dictamen que no se cumplió ninguno de los requisitos previstos en la Ley de Amparo para que procediera la demanda”, comenzó diciendo el ministro.

“Creo que es el momento de hacer una valoración y darnos cuenta de la gravedad, de la extrema gravedad que supuso el haber suspendido la vacunación y el plan de vacunación de los menores sin fundamento legal adecuado”, afirmó Salinas.

En ese sentido, el ministro de Salud Pública recordó que “el Tribunal de Apelaciones determina en su fallo que no hay ilegalidad en el plan de vacunación, el cual, además, se reconoce es voluntario”.

“En otro orden, la sentencia reconoce que hubo una violación al principio de separación de poderes en perjuicio del MSP y del Poder Ejecutivo, que dicta las políticas sanitarias en forma soberana. El tribunal además reconoce que la acción de amparo no era la vía adecuada para disponer la publicación de los contratos. La vía adecuada es el acceso a la información pública, y eso ha sido denegada en múltiples oportunidades”, agregó el ministro.

En tanto, Salinas remarcó que “el tribunal remitió copia del expediente a la Suprema Corte de Justicia para que se analice lo actuado, en un hecho con pocos precedentes”.

“Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la validez de la separación de poderes, el respeto a la Constitución y las leyes. Y cuando se traspasan determinados límites. Porque realmente es complejo. Con el grito, el escrache, la presión se pretende hacer ejercer de forma ilegítima”, reflexionó el ministro.

Sobre la mitad de su intervención, Salinas pidió “decir algunas cosas” que ha callado “durante demasiado tiempo”. “Tengo la necesidad de comunicarlo a la población y de decirlo. En primer lugar: es terminantemente falso que se diga que no se divulgó cuál era la composición de la vacuna de Pfizer. Voy a decir acá los componentes, por los dijimos”, afirmó Salinas, y enumeró los componentes.

“En segundo lugar, se cumplió para cada lote con las especificaciones establecidas para su liberación. Hubo un control absolutamente estricto. Quisiera detenerme en una de las fantasías más absurdas: como que la vacuna de Pfizer está constituida con ácido ribonucleico que modifica el ADN”, consideró Salinas, explicó cómo funciona la vacuna en el cuerpo humano. “Parece que demasiada gente vio Designated Survivor en su tercera temporada, del capítulo 8 en adelante. Y ahí me di cuenta de que era el mismo argumento”, ironizó.

“Tengan la más plena seguridad que estas vacunas no son experimentales. Pasaron las fases 3, las fases 4. No es un experimento. Como es una emergencia, tiene hasta más exigencias en su estudio. Las vacunas son seguras, eficaces, efectivas. Hemos hecho seguimiento de su seguridad, de los efectos adversos”, remarcó el ministro.

“No hay nanoelementos digitales que se activen con el celular. No hay ARN que modifique el ácido desoxirribonucleico del núcleo. No hay grafenos. Hay conocimiento de la fórmula”, dijo Salinas, y agregó: “Ver a veces la respuesta de unos pocos, pero que hacen tanto barullo, daña de manera irreparable la reputación y la creencia en las vacunas”.