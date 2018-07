Especialistas internacionales apoyaron la iniciativa del Gobierno uruguayo sobre etiquetado frontal de alimentos

Sostienen que es una medida fundamental para frenar el consumo de alimentos no saludables y combatir sus consecuencias.

La carta enviada al presidente Tabaré Vázquez lleva la firma de académicos, profesores, expertos en obesidad y en políticas públicas para la prevención de las enfermedades relacionadas como la diabetes.

Sostienen que hay consenso científico sobre el impacto negativo de alimentos y bebidas con alto contenido de energía, azúcar agregada, sodio y grasas saturadas.

El etiquetado frontal de alimentos que impulsa el Gobierno uruguayo, dicen los expertos, puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones más saludables e informadas. Puede también reducir la carga de enfermedades cardíacas y diabetes y podría alentar a los fabricantes a mejorar la calidad de los alimentos.

Las actuales etiquetas voluntarias promovidas por la industria alimentaria en Uruguay y en el mundo no solo no se entienden sino que no se utilizan ni son efectivas.

A partir de la evidencia, dice la carta, recomendamos un sistema obligatorio de etiquetado frontal como lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud para que existan advertencias sobre los aspectos negativos de esos alimentos.