Gobierno prioriza la situación de la empresa láctea Pili en el Consejo de Ministros

El sector lácteo enfrenta un difícil escenario y el lunes el sindicato empleará medidas por las condiciones del convenio salarial que negocia el sector.

La empresa láctea Pili enfrenta un difícil escenario e impera encontrar una solución para que no se pierdan puestos laborales ni mercado.

“Estamos hablando de una empresa privada que le debe a otros empresarios privados que son los productores lecheros y los trabajadores. Ante una situación crítica, el Gobierno y la Intendencia de Paysandú están buscando soluciones”, apuntó el ministro de Trabajo Ernesto Murro.

El presidente Tabaré Vázquez priorizó el tema en el Consejo de Ministros y pidió una solución urgente para el próximo lunes, consignó el diario El País.

Además, el sector lechero enfrenta una difícil negociación de su convenio salarial. Los trabajadores anunciaron que a partir de la próxima semana no trabajarán horas extras y que intercalarán paros de una hora durante la jornada ante la cláusula de paz que propuso la industria.

“He dicho varias veces que las salidas son negociadas y negociar significa ceder, todos tienen que ceder. Me preocupa mucho que sin industria no hay trabajadores, sin trabajadores no hay industria, sin productores tampoco. Esto es efectivamente una cadena”, indicó el ministro de Agricultura Enzo Benech.

Para este viernes está prevista una reunión entre Gobierno, trabajadores y empresas por el Consejo de Salario.