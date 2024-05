Gurméndez celebró reapertura de la causa Antel Arena: "El fiscal anterior no fue a fondo, la gente merece conocer qué pasó con este despilfarro"

El precandidato colorado dijo que se encuentra trabajando "para que en el Uruguay nunca más haya un gobierno que maneje los dineros de la gente con esta falta de transparencia".

El precandidato del Partido Colorado Gabriel Gurméndez valoró la reapertura de la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, informada este jueves.

"Me parece bueno y lo veo con una gran tranquilidad. Nosotros promovimos la denuncia penal por lo que vimos y nos parece bien que se vaya hasta las últimas instancias por lo que conocemos. Habíamos discrepado con el fiscal anterior (Alejandro Machado) que no había ido a fondo, no había sido diligente en las pruebas ni colaborado con la denuncia", dijo a la prensa este jueves el expresidente de Antel, que presentó la denuncia en noviembre de 2021.

El juez Alejandro Asteggiante y el fiscal Enrique Rodríguez coincidieron en la necesidad de darle una segunda visión a la causa, luego de que Antel lo solicitara a pedido del presidente Luis Lacalle Pou.

Gurméndez consideró que la gente "merece conocer qué pasó con este despilfarro" y catalogó la construcción como "opaca" y "casi en secreto".

El principal cuestionamiento, origen de la denuncia penal, es el costo final de la obra, presupuestado en US$ 40 millones antes de iniciar, pero que finalmente costó US$ 118 millones, según una auditoría encomendada por la administración Gurméndez, expresidente de la telefónica estatal.

Además, enfatizó que se encuentra trabajando "para que en el Uruguay nunca más haya un gobierno que maneje los dineros de la gente con esta falta de transparencia"

Este jueves por la noche también habló del tema la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse, presidenta de Antel en el momento de la construcción del estadio cerrado. "Desde el punto de vista de la Justicia, no me sorprende porque en realidad es un proceso previsto, un proceso normal. Pero no deja de sorprenderme que el gobierno esté participando de esta manera en la campaña. Como todos sabemos, es un pedido del Poder Ejecutivo el recurrir a la reconsideración y reabrir el caso. Eso sí me preocupa. El gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el directorio de Antel, creo que tienen cosas mucho más importantes a las que dedicarse que participar en una campaña en la que no deben participar", dijo.