"Hay pequeñas y grandes cosas que hacen a este caso que no las tiene Fiscalía", dijo el abogado de Astesiano

"Aportar esos datos es una gran posibilidad que manejamos”, añadió el defensor del exjefe de la custodia presidencial.

“Hay pequeñas y grandes cosas que hacen a este caso que no las tiene Fiscalía”. Esas fueron las palabras del abogado de Alejandro Astesiano, Marcos Prieto, para referirse a elementos que la defensa podría aportar durante las indagatorias.

El abogado del exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, que se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de setiembre en la cárcel de Florida, visitó este jueves a Astesiano. A la salida de ese encuentro, Prieto habló en rueda de prensa y remarcó lo que ya había dicho antes de la última audiencia, en la que se hizo lugar al pedido de Fiscalía de extender la reclusión hasta marzo de 2023: “El Ministerio Público ya tiene todo lo que necesita de mi cliente”.

“No sé si ha avanzado o no. Confío en que Fiscalía ya tiene todo lo que necesitaba”, dijo Prieto, y agregó: "Seguimos esperando la resultancia del trabajo de Fiscalía. Les puedo adelantar que hay pequeñas y grandes cosas que hacen a este caso que no las tiene Fiscalía. Eso es una seguridad material. Son cosas que estamos manejando, no puedo adelantar más. Aportar esos datos es una gran posibilidad que manejamos”.

Astesiano fue imputado por su presunta participación en una organización que utilizaba datos de uruguayos para falsificar documentos para ciudadanos rusos. La Fiscalía solicitó imputarlo por tres delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Sobre los avances en el caso, Prieto dijo que en las próximas horas consultará la carpeta fiscal y espera actualizarse. “Estoy agendando para levantar la carpeta fiscal, que es muy grande, con la nueva información que hay. Ahí voy a estar sí actualizado como para aportar algo nuevo”, afirmó.

En tanto, Prieto también fue consultado sobre la posibilidad de que su cliente y la Fiscalía lleguen a un acuerdo. “He dicho lo que decimos los defensores siempre: que el acuerdo es una herramienta que tenemos todos los defensores arriba de la mesa, y sobre ello estamos trabajando. No quiere decir que mi cliente me la haya confirmado o que lo vayamos a usar. Pero también está la otra parte, la del Ministerio Público, si nos entendemos para las vías del acuerdo. Lo estamos manejando”, respondió.

Además, en el mismo sentido, Prieto dijo que eventuales declaraciones de Astesiano podrían ser una herramienta a sumar en su defensa.”Las declaraciones que él pueda hacer, que hasta ahora no las ha hecho él mismo, es una herramienta que estamos manejando, puede ser”, agregó.