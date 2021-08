Heber anunció creación de un fideicomiso para construir tres módulos en Penal de Libertad y tres "barracones" en el interior

La intención de las autoridades es que el fideicomiso se ingrese con un artículo en la Rendición de Cuentas.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anunció este miércoles que la cartera prepara los detalles de un fideicomiso para la creación de tres módulos más en el Penal de Libertad y la construcción de tres "barracones" en el interior del país, con el fin de atenuar el hacinamiento que hay en las cárceles del país.

"Estamos muy preocupados. Producto del éxito que se esta teniendo en el combate al delito, las consecuencias que implica el sistema carcelario, que no esta en condiciones y está totalmente colmado. Hay casos de hacinamiento que nos tienen muy preocupados”, dijo Heber en conferencia luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva.

Según detalló, los módulos del Penal de Libertad tendrán 460 plazas y los barracones "pueden ser mas amplios" y estarán destinados a reclusos de peligrosidad más baja.

Con respecto al costo de estas construcciones, el secretario de Estado dijo que es una "cifra importante" que aún no se definió. "En un principio se dijo de US$ 80 millones. Nosotros creemos que, afinando el lápiz y dimensionando estos barracones, esa cifra bajará a US$ 50 millones", dijo, y contó que se reunirá en las próximas semanas con el equipo económico para definir los detalles.

Patrulleros y policías

El ministro reiteró que la Policía precisa más personal y vehículos: 500 patrulleros y 1.000 efectivos.

"Tenemos una flota de 5.000 autos y motos. De las 2.000 motos, 1.000 están radiadas, no sirven para nada. Fueron malas compras del pasado que no duraron nada muchas de ellas y no tienen sistema de recambio. De los vehículos, 900 están radiados. Además, los 1.900 que están en la calle están en mal estado porque tienen mucho uso", relató.

Heber dijo que la intención de la cartera es que a fin de año "reunir 500 autos". "No creo que lleguemos. Quizá la mitad este año", dijo.

Con respecto a los efectivos, contó que "lamentablemente" hay 4.880 efectivos en "junta médica, certificados permanentes y en Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial (Stip)".

“Nosotros decimos que esto no puede seguir así. La gente que tiene incapacidad parcial, se la atenderá porque el policía está en raso y nos preocupa el estado, pero hay en el sistema personas que abusan del y que están permanentemente certificándose. No puede ser que 4.880 le estemos pagando el sueldo y retiren certificados una y otra vez. Tenemos que sacar 1.000 de esos", dijo.