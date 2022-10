IM está a la espera de una respuesta del gobierno sobre propuestas para mejorar el transporte metropolitano, dijo director de Movilidad

“La movilidad se tiene que resolver en clave metropolitana. Ninguno de los gobiernos departamentales lo puede resolver por sí solo", dijo Inthamoussu.

El director de Tránsito de Montevideo, Pablo Inthamoussu, dijo que la intendencia capitalina aguarda una respuesta del gobierno nacional a sus propuestas para el transporte metropolitano, que incluyen, entre otras cosas, la creación de corredores metropolitanos. “Estamos esperando una respuesta del gobierno nacional que no llegó. Ojalá que llegue”, dijo este lunes en rueda de prensa.

Inthamoussu coincidió con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en que es necesario que el gobierno nacional se involucre en el tema.

Estas declaraciones de Inthamoussu se dieron horas después de que Orsi dijera que hasta ahora se ha fracasado en los intentos por mejorar el transporte metropolitano de pasajeros, y que a los gobiernos les ha faltado audacia. Orsi afirmó que el sistema actual es “un fracaso absoluto” y planteó que se necesita una institución con poderes y recursos suficientes para tomar las decisiones.

“La movilidad se tiene que resolver en clave metropolitana. Ninguno de los gobiernos departamentales lo puede resolver por sí solo. En el mundo, las áreas metropolitanas resuelven sus problemas de movilidad de transporte masivo con el concurso de los Estados nacionales, no hay forma de resolver si el Estado nacional no interviene”, afirmó Inthamoussu.

En ese sentido, el jerarca capitalino señaló que “una institucionalidad supradepartamental y subnacional ha estado bastante tiempo dentro de las posibilidades, una entidad metropolitana, como hay en Madrid”. “Yo no lo descarto, ni me animo a afirmar que es la herramienta. Creo que si todos los actores tenemos la voluntad de pensar estos temas, como un proyecto de corredor metropolitano, no digo ni siquiera todos... Si en un proyecto nos ponemos de acuerdo el gobierno nacional, el gobierno de Canelones y el gobierno de Montevideo, nos ponemos a trabajar y lo hacemos”, afirmó.