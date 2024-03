IMM y Patrimonio acordaron "demorar las obras" de la ciclovía en la rambla; la distancia entre los bolardos y el color verde están en duda

"Posiblemente algún cambio se plantee, pero siempre dentro de la línea de la obra", apuntó el titular de la Comisión de Patrimonio sobre el proyecto de la comuna.

La Intendencia de Montevideo y la Comisión Nacional de Patrimonio acordaron “demorar las obras” de la ciclovía en la rambla sur de la capital, tras la polémica por la falta de aprobación al proyecto.

A finales de febrero, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció un paquete de obras para la rambla y el Teatro de Verano por un costo cercano a los US$4,5 millones, que se desarrollaría a lo largo de este 2024.

Luego de la finalización de la ciclovía en la Avenida 18 de Julio, la comuna construirá ahora una senda para bicicletas en la rambla sur. Tendrá una extensión de 4,7 kilómetros e irá desde Sarandí hasta la zona de clubes de pescadores, donde se conectará con la bicisenda existente.

Sin embargo, ese proyecto generó reparos por parte de la Comisión de Patrimonio: tras conocerse la iniciativa, el titular de la comisión, Willy Rey, señaló que no habían dado su aval para llevar adelante las obras. Ese aval es necesario porque la rambla forma parte de la lista de Monumentos Históricos Nacionales.

Tras la polémica, ahora la comuna y la comisión llegaron a un acuerdo, según informó este martes Rey en entrevista con el programa Desayunos Informales.

“Ayer hubo un cambio importante en acuerdo con la Intendencia de Montevideo. La intendencia decidió presentar todos los recaudos gráficos para que se pueda estudiar la propuesta. Acordamos demorar las obras, no abandonarlas, pero sí demorarlas de tal manera que le dé tiempo a la comisión para ver si tiene acuerdo con las terminaciones finales que son las que más preocupan”, dijo Rey, y agregó: “En caso de estar de acuerdo, no habría problema y continuaría la obra; posiblemente algún cambio se plantee, pero siempre dentro de la línea de la obra”.

A juicio del titular de la Comisión de Patrimonio, el diferendo se dio porque la comuna capitalina “hizo una mala interpretación” de lo que implica que la rambla sea un Monumento Histórico Nacional.

“Este cambio nos deja bastante conformes. No nos parece bien que llegue tarde. Pero esto es el resultado de una mala interpretación que hizo la intendencia de la declaratoria de monumento histórico de la rambla”, dijo Rey, y ahondó: “La rambla es un bien que tiene una declaratoria fundada en el valor paisajístico, y eso va desde las afloraciones rocosas en el mar, pasando por la vereda, la calzada e incluso la vereda que sigue a la calzada; y si hay parques públicos, también. La intendencia entendía que la calzada no correspondía, porque ellos ya en algún momento habían hecho cambios y no habían pedido permiso. Pero los antecedentes no validan la acción. Creemos que superada esa diferencia, la intendencia entendió que la calzada es también área protegida, por lo que la comisión va a estudiar el proyecto”.

Consultado sobre los aspectos del proyecto que la comisión podría observar, Rey apuntó: “Por ejemplo, hay bolardos, que separan el área vehicular del área ciclovía, y la ciclovía del área peatonal. ¿Qué dimensiones tienen, cada cuánto están separados? Porque si están muy cerca generan una muralla, como pasa en 18 de Julio. Tenemos que cuidar las terminaciones de la rambla. Y cuidar el color de la pintura. Hay una tradición del verde como línea de identificación, pero queremos matizarlo un poco, que no sea necesariamente el verde de tránsito, y que haya una armonía mayor con el color del granito dominante”.