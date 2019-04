Jorge Quian se manifestó a favor de discutir la regulación de la cocaína como forma de combatir el narcotráfico

El subsecretario de Salud Pública dijo no tener el conocimiento suficiente como para asegurar si debería legalizarse, pero agregó que está dispuesto a analizarlo.

Jorge Quian explicó: “Habría que discutirlo. Hubo un ejemplo gigantesco en el mundo en la década del 20 y 30 con la ley seca de alcohol en Estados Unidos. No tengo la espalda ni la información suficiente para contestarle si la cocaína se podría legalizar, pero no me disgustaría discutirlo con gente con más experiencia”.

Quian se manifestó de acuerdo con discutir la legalización de drogas, con la excepción de la pasta base. Remarcó que este tipo de acciones siempre debe ir acompañado de campañas de prevención, y cree que son un mecanismo de combate al narcotráfico.

“El problema es el narcotráfico en este país. Las muertes son por narcotraficantes y si pudiéramos combatir eso me parece que sería muy interesante”. ¿Si se volvieran legales las drogas no habría narcotráfico porque no tendría sentido comprar en el mercado ilegal?: “Me imagino que sería así. Me imagino. No lo puedo asegurar, pero por lo menos habría que discutirlo”, agregó el subsecretario de Salud Pública.