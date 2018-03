La Federación Rural expresó preocupación por la respuesta del Gobierno en cadena nacional

En un comunicado emitido este jueves, la Federación Rural manifestó su preocupación tras conocer la respuesta del Gobierno a sus planteos del 23 de enero en Durazno.

La misiva sostiene que no se ofrecen soluciones significativas sino paliativas y que el Gobierno apeló a la cadena para anunciar lo que ha hecho en lugar de considerar la problemática actual.

Agrega que la información vertida no se ajusta a la realidad y que confunde a la población. La Federación sostiene que la trazabilidad no es exclusivamente financiada con fondos públicos, que los productores aportan para la vacunación anti aftosa, y que los fondos lecheros y arroceros son créditos que deberán pagar y no donaciones.

La gremial sostiene que hay un profundo desconocimiento de la realidad por parte de las autoridades, lo que hace difícil encontrar soluciones en conjunto.

“La Federación Rural hace un llamado a la cordura y a la sensatez, para que dejemos de lado los intereses electorales, y prioricemos los intereses generales del país”, finaliza el documento.