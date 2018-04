La Liga Federal Frenteamplista resolvió no votar un nuevo impuesto a las jubilaciones militares

Pérez votó la ley de riego pero marcó sus cuestionamientos. El sector del diputado por Maldonado considera que lo mejor es que en temas como este decida la gente.

“Nosotros estamos cuestionando el embrión de esta ley que fue creada en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con el Banco Mundial con una visión economista del uso del agua, olvidando la importancia que tiene para el futuro de nuestra población”, dijo Darío Pérez, diputado de la Liga Federal.

También la Liga Federal Frentamplista marcó su postura contraria a votar un nuevo impuesto a las jubilaciones militares para generar recursos para disminuir el déficit del servicio de retiros.

“Nosotros entendemos necesaria la reforma pero lo que estamos seguros es de la inconstitucionalidad del impuesto a los militares”, agregó.

Con todos estos cuestionamientos Pérez reconoce que su sector no está muy cómodo en la interna frenteamplista pero dice que el progreso se da con quienes desafían al poder y no con quienes agachan la cabeza.

“El establishment de una organización no quiere decir que no te quiera el pueblo, capaz que nosotros no estamos muy cómodos en la interna pero en la calle nos va bárbaro”