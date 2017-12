La oposición se manifestó “indignada” ante los aumentos de tarifas públicas que estableció el Gobierno

El senador Álvaro Delgado, del Partido Nacional, opinó: Estoy sorprendido e indignado por el nivel de aumento, ni se votó ni se trató en los directorios ni de UTE ni de Ancap. Han sido anuncios que decidió el Gobierno sin los entes autónomos.

El senador José Amorín Batlle, del Partido Colorado, sostuvo: Es parte del ajuste fiscal que se está haciendo por escalas y lo cubre con aumentos de tarifas innecesarios. Algunos son clarísimos, la UTE pretendía bajar la tarifa 5 %, el Gobierno no solo no la baja si no que la aumenta, el aumento del 10 % a los combustibles es carísimo.

Finalmente, el senador Pablo Mieres del Partido Independiente añadió: En Uruguay hay que aflojar la presión, hay que bajar tarifas, hay problemas de competitividad evidentes y las señales del Gobierno es la de una suerte de un ajuste fiscal encubierto a través del manejo del instrumento de las tarifas públicas, como siempre.

Ninguno de los legisladores del oficialismo consultados quiso hacer declaraciones.