Lacalle Pou propone terminar con la tolerancia cero al alcohol y volver a un máximo de 0,3 en sangre

El precandidato nacionalista que si le toca ser presidente, cambiará la normativa de tolerancia cero al alcohol para los conductores.

Durante un acto que la lista 71 organizó en el Ateneo de Montevideo, Lacalle Pou se mostró a favor de cambiar la normativa de consumo de alcohol para los conductores:

Ya lo he dicho, si a nosotros nos toca ser gobierno vamos a impulsar que se vuelva al 0,3 para que se pueda tomar una copita de vino. A alguno le gustará, a otros no. Es una copa de vino. No es caprichoso, hay que fijarse en los estudios que indican dónde está la siniestralidad. En menos de dos dígitos se producen por ingesta de alcohol y obviamente mucho más grande. Me parece que tenemos que retomar el equilibrio en algunas cosas. No es una locura, es así en los países civilizados. Y si realmente nos creemos que somos del primer mundo, hacia allí iremos”