Lacalle: "Tiendo a creer que en Uruguay no hay grietas"

El presidente se refirió a la apertura de fronteras y aseguró que la intención es que en primavera puedan ingresar los propietarios extranjeros vacunados contra el coronavirus.

El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado en la noche de este miércoles en el canal de noticias de La Nación argentina, LN+. En la entrevista, que duró cerca de 25 minutos, habló sobre varios temas: la vacunación contra el coronavirus, la llegada de argentinos que deciden vivir en Uruguay, su vínculo con políticos de ambos países, el régimen cubano y la posibilidad de abrir las fronteras nacionales.

Sobre este último tema dijo que este miércoles mantuvo una "reunión interna" con el ministro y el subsecretario de Salud Pública, el prosecretario de Presidencia, entre otras autoridades de gobierno. "Hay planes", afirmó Lacalle Pou, pero aclaró que no iba a poder adelantar de qué se trata porque quedaron en "afinar tiempos y la forma".

"Estamos pensando en primavera la posibilidad de que aquellos propietarios extranjeros que estén vacunados puedan ingresar. Y estamos viendo como, ya más sobre fin de primavera, que extranjeros con la inmunización completa puedan venir a disfrutar de nuestro país", aseguró.

"Es más fácil que la tabla del uno lo que pasa en Cuba"

Ante la pregunta del periodista Jonatan Viale sobre si el gobierno de Díaz Canel en Cuba es una dictadura, Lacalle Pou se refirió a que a su asunción no invitó "ni a Ortega, ni a Maduro, ni a Díaz Canel", a pesar de mantener relaciones diplomáticas. "Dije no, porque con dictadores y gobiernos autoritarios el día de la asunción no. Tenemos el deber de decir qué es lo que sucede en Cuba. En realidad es más fácil que la tabla del uno lo que pasa en Cuba. El que no lo quiere ver tendrá afinidades ideológicas muy fuertes. A nadie le cabe duda que en Cuba es una dictadura", afirmó Lacalle Pou.

"No es un tema ideológico, es un tema de derechos humanos, eso no tiene un signo político", agregó.

"En Uruguay no hay grietas"

Consultado sobre las "grietas" que pudieran existir en el país, Lacalle Pou respondió que la grieta es una palabra argentina que la "uruguayizamos". "Tiendo a creer que en Uruguay no hay grietas propiamente dichas", afirmó. "Vamos a hablar en términos futbolísticos: en el Estadio Centenario la Colombes y Amsterdam son las populares donde van las hinchadas. Y después está la Olímpica y la América. Obviamente siempre es mas fácil congraciarte con las popular tuya, que es la que te grita, te critica. Lo dije en campaña pero lo puedo repetir. Que nadie podía esperar que si llegábamos al gobierno íbamos a cambiar una mitad por la otra. Hablamos de tender puentes, de caminar hacia el centro", expresó Lacalle.

"Dejar un poco de lado la política más ideológica"

Durante la entrevista, el periodista argentino le preguntó a Lacalle Pou cuál es la inflación en Uruguay y, frente a la respuesta de que es 7,3%, Viale dijo "nos gusta que a los uruguayos les vaya bien pero nos duele tener 50% de inflación" en Argentina. "Aprovecho el centro y voy a cabecear", dijo en ese momento, Luis Lacalle Pou.

"Me gustaría que se escuche en Argentina y que se nos crea. Tenemos que terminar con esa falsa dicotomía de que a uno le tiene que ir bien y al otro mal, con esa lucha de puertos de 200 años", afirmó.

Tras esa afirmación, Lacalle puso dos ejemplos "prácticos". Por un lado "el canal Magdalena que quiere hacer Argentina. ¿A Uruguay le sirve el canal Magdalena? No le sirve. Pero si realmente le sirve a Argentina, nosotros no podemos frenar su crecimiento", dijo. Por otro lado se refirió al dragado del canal de acceso al puerto a 14 metros. "Obviamente genera una competencia, pero de eso se trata, de ser mejores, yo no puedo querer que al otro le vaya mal así a mí me va bien", indicó. El presidente de la República consideró que se debe "dejar un poco de lado la política más ideológica".