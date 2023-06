"Las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves", dijo Lacalle sobre el caso Penadés

"Espero que la Justicia falle lo antes posible declarándolo inocente o culpable; si pasa lo segundo hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte", indicó.

El presidente Luis Lacalle Pou, se refirió nuevamente a la situación del senador Gustavo Penadés -acusado por múltiples víctimas de abuso sexual infantil- y dijo que las denuncias "son muchas" y "graves".

Penadés declaró en Fiscalía la semana pasada que no sabía si mantenía relaciones sexuales con menores de edad porque no les pedía la cédula. Su declaración se produjo el 25 de mayo en el marco de la causa que lo indaga por abuso sexual de menores a raíz de al menos ocho denuncias en su contra.

"Está en la Justicia, las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves. Espero que la Justicia falle lo antes posible declarándolo inocente o culpable. Si pasa lo segundo hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte", manifestó este viernes Lacalle en rueda de prensa en Flores, donde participó de la inauguración del centro de la Junta Nacional de Drogas.

"Cuando uno confía en una persona, y si llega a pasar lo contrario, ¿qué le pasaría a cualquier individuo? Además con el tipo de denuncias que se están presentando", apuntó el mandatario.

El pasado 30 de marzo Lacalle dijo que le creía a Penadés. En ese momento llamó al senador quien sostuvo que los dichos eran "mentiras" y el presidente en base a eso, la trayectoria política, y el relacionamiento personal le creyó al legislador. Fue la primera vez que se refirió públicamente a las acusaciones contra el parlamentario.

Posteriormente, fue consultado de nuevo por este tema. Ese 11 de mayo Lacalle dijo que a Penadés lo conoce "hace 30 años". "Si la Justicia mañana se expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco de 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene la razón la Justicia. Segundo, los efectos personales, que como todavía la Justicia no falló no puedo adelantar una conclusión al respecto", señaló.

Según informó este viernes Montevideo Portal y confirmó Telemundo, el dirigente nacionalista declaró ante la fiscal Alicia Ghione que concurría a uno de los moteles señalados en las denuncias. Sin embargo, negó que haya ido con menores de edad, o por lo menos que él lo supiera.

Las palabras de Penadés se contradicen con el relato que se conoció este viernes de una víctima. Este joven relató que hace unos 20 años, cuando tenía 17, le dijo a Penadés que era menor de edad y este igualmente le pagó a cambio de mantener relaciones sexuales.