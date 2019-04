Los militares no creen en las confesiones de Gavazzo porque “ya mintió varias veces”, aseguró Guido Manini Ríos

El excomandante del Ejército sostuvo que "hablar de encubrimiento a Gavazzo o de ocultación de información es una tremenda mentira".

En el acto de proclamación como candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue consultado por la confesión que hizo José Gavazzo en el Tribunal de Honor sobre la muerte del militante tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973:

Hablar de encubrimiento a Gavazzo o de ocultación de información es una tremenda mentira que se ha repetido una y mil veces. Yo le entregué al ministro de Defensa todo el expediente completo sin que faltara una sola línea. Me consta que el señor ministro elevó a Presidencia de la República en las siguientes horas todo ese expediente.

Además, Guido Manini Ríos dijo al semanario Búsqueda que después de hablar con el ministro de Defensa había pedido una audiencia con el presidente Vázquez, quien lo citó para dos semanas más tarde. En ese encuentro, él vio que el expediente lo tenía sobre su escritorio y que no llegó a hablar del tema porque fue el día que el presidente le comunicó que lo cesaba como comandante en jefe del Ejército.

El excomandante dijo en Búsqueda que el tema central del Tribunal de Honor no fue el caso Gomensoro, sino el conocido como “segundo vuelo” y que la confesión no fue lo central para ellos:

El Tribunal de Honor consideró que eso no era una causa nueva sino una chicana para darle más dilatorias al Tribunal que se venía demorando en el tiempo.

Además de considerarlo una chicana, los militares no creen en las confesiones de Gavazzo porque “ya mintió varias veces”. Preguntado por el semanario por qué no incluyó esa confesión en el resumen, dijo que fue porque no era el caso del tribunal y que consideraron que no era de relevancia. Cuando los periodistas insisten sobre la pregunta responde: “Bueno en la vida militar no todo se registra”.