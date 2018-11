Martínez entiende que sería bueno un “cambio de nombre” en el Ministerio del Interior y afirma que Sendic no debería hacer campaña en 2019

“La primera que lo dijo fue la vicepresidente y me pareció una forma correcta de apelar a un acto de grandeza de Sendic y no presentarse".

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez dijo que sería buena la salida de Eduardo Bonomi del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta los años que lleva en el cargo.

Martínez entiende que es momento de integrar políticas sociales, represivas y preventivas.

Reconoció que el ministro Bonomi logró una transformación del personal policial, buscando su profesionalización. Sin embargo, estimó que la remoción del titular del interior puede ser buena si se tienen en cuenta los años que lleva en el cargo.

“Hay momentos que de repente puede ser bueno un cambio de nombre. No dije más que eso y lo pienso… a veces después de mucho tiempo un recambio de nombre puede venir bien. para nada juzgando la labor”, apuntó.

Por otra parte, Martínez coincidió con Lucía Topolansky en que Raúl Sendic no debería hacer campaña porque, pese a que no se enriqueció de forma ilícita, actuó de forma irregular con las tarjetas corporativas de Ancap.

“La primera que lo dijo fue la vicepresidente y me pareció una forma correcta de apelar a un acto de grandeza de Sendic y no presentarse. Hace tiempo no tengo relación con Raúl, pero si uno puede contribuir, vamos arriba”, agregó.

La lista 711 tiene la decisión de que Sendic sea su candidato al Senado, pero en la interna frenteamplista aumenta la presión para que el exvicepresidente no se presente.